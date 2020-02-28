СПОРТ

Велогонку в ОАЭ отменили из-за обнаружения коронавируса у двух итальянцев

11:41 28/02/2020

Организаторы веломногодневки «Тур Арабских Эмиратов» решили за два этапа до ее завершения отменить гонку после того, как у представителей одной из команды выявили коронавирус, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter соревнований.

«Два итальянских сотрудника команды, которая участвует в «Туре Арабских Эмиратов», сдали положительные тесты на коронавирус. Гонка отменена для защиты всех участников веломногодневки», – сказано в релизе.

Все велосипедисты, в том числе знаменитый Кристофер Фрум, пройдут обследование на наличие опасного вируса. На данный момент было проведено пять этапов «Тура Арабских Эмиратов», лидерство захватил Адам Йейтс из Великобритании.

Напомним, по состоянию на утро пятницы в Италии зарегистрировано 650 случаев заражения коронавирусом, 17 человек скончались.



