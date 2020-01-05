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Великое противостояние: Россия и Канада соперничают на льду 65 лет

12:18 05/01/2020

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Противостояние двух хоккейных супердержав длится уже 65 лет: первая встреча сборных Советского Союза и Канады состоялась в 1954-м. А самая знаменитая суперсерия матчей прошла в новогодние праздники 1972 года, напоминает корреспондент телеканала «МИР 24» Павел Полищук.

В то, что серия матчей между советскими и канадскими хоккеистами состоится, верили далеко не все. Слишком много политических разногласий было между двумя полярными мирами. Однако сторонам удалось договориться. Подготовка к первому матчу в Канаде получилась нервозной. Над игроками из СССР подшучивали, обещая разгром. Впрочем, канадцы, уверенные в своих силах, относились так к своим соперникам всегда.

«Стоят на трибуне, жуют резинку. Минут десять постояли, уехали. Эти корреспонденты говорили: да мы русских в три-четыре шайбы обыграем», – вспоминал олимпийский чемпион 1954 года Виктор Шувалов.

Первый матч начался по сценарию профессионалов. На первых минутах они забросили две шайбы и решили, что дело сделано. Советские игроки с этим не согласились, и к концу встречи болельщики на трибунах аплодировали не своим хоккеистам, а парням из далекой страны, где, как оказалось, умеют играть в хоккей. Именно тогда на Западе и окрестили советскую команду «Красной машиной».

«Я хочу извиниться перед нашими болельщиками. Мы ничего не могли поделать против этих ребят. Они на самом деле здорово играют в хоккей. И у них есть чему поучиться», – сказал тогда лидер сборной Канады Фил Эспозито.

На ответные матчи в Советский Союз профессионалы ехали уже с серьезными лицами, понимая, что их ждет не легкая прогулка, а жестокая битва. И готовились канадцы к играм в Москве, как к настоящей войне.

«По дороге в Союз мы заехали в Швецию и потренировались на европейских площадках. Мы прекрасно знали, что не должны проиграть. Иначе русские перестанут нас уважать», – рассказал Фил Эспозито.

Такого настроя канадцам хватило для того, чтобы вырвать общую победу. Серия закончилась со счетом 4:3 в пользу профессионалов. Но тогда, в 1972 году, они навсегда запомнили, что у них есть достойный соперник, и что за океаном есть настоящая хоккейная держава, и советские хоккеисты ничуть не уступают родоначальникам этой игры.

«Я счастливый человек – мне посчастливилось быть на четырех олимпиадах, на 14 чемпионатах мира. Участвовать в самой главной суперсерии-72, историческом событии, которое будут помнить всегда, пока существует игра в хоккей», – говорил президент Федерации хоккея России, участник серии 1972 года Владислав Третьяк.



