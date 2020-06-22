Визовые центры Великобритании в России возобновляют свою работу, говорится в Telegram-канале посольства в Москве.

Выдача паспортов начинается 22 июня, запись на подачу новых заявлений возможна с 29 июня, говорится в сообщении.

«Для входа в визовый центр потребуется измерить температуру тела, использовать защитную маску и соблюдать правила социального дистанцирования»,- добавляет дипмиссия, отмечая, что «с учётом эпидемиологической ситуации, визовые центры не смогут сразу же возобновить работу в полном объёме».

«Восстановление работы будет проходить поэтапно, чтобы гарантировать безопасность посетителей визового центра», — говорится в сообщении.

В первую очередь будут рассмотрены заявления, работа по которым была приостановлена из-за введения ограничительных мер по COVID-19 в Москве и других регионах России, сообщает посольство.

В дипмиссии отметили, что «визовая и иммиграционная служба Великобритании будет стремиться рассматривать визовые заявления в те же сроки, что и до пандемии COVID-19».

«Однако возможны задержки в связи с поэтапным возобновлением работы. Напоминаем, что рассмотрение заявления на стандартную визу занимает 15 рабочих дней»,- говорится в документе.

Оказание услуги Priority Visa Service по ускоренному рассмотрению виз временно приостанавливается, добавляется в сообщении.

Правительство России с 30 марта ограничило движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы. Такое решение принято для предупреждения проникновения коронавируса в Россию. В начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее въезжать и выезжать из страны россиянам и иностранцам в ряде случаев: для лечения или ухода за близкими родственниками, а также на учебу или работу — в случае, если у них есть все необходимые документы от принимающей стороны.