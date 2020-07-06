Великобритания включила в собственный санкционный список, сформированный по «поправке Магнитского», председателя Следственного комитета РФ Алесандра Бастрыкина.

Список опубликован канцелярией правительства в понедельник. О планах сделать это заявил ранее глава МИД Британии Доминик Рааб. В документе перечислены имена 47 человек, из них 25 россиян и 22 гражданина Саудовской Аравии, также в список внесены две северокорейские спецслужбы.

Помимо Бастрыкина, в списке значатся имена бывшего замглавы МВД Алексея Аничина, судьи Алексея Криворучко, судьи Светланы Ухналевой и ряда других людей.

Британия намеревалась внести в список тех россиян, кого сочла причастным к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году, а также тех жителей Саудовской Аравии, кого подозревает в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Санкции введены согласно вступившему в силу в мае 2018 года закону «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» с «поправкой Магнитского. Фигурантам санкционного списка запрещается въезд в Британию, все активы на территории Соединенного Королевства (если таковые имеются) замораживаются.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.