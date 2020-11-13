В 3-м квартале экономика Великобритании росла медленнее других европейских экономик.

Перспективы экономики страны на ближайшие месяцы омрачены введением новых карантинных мер и неопределенностью вокруг последней фазы переговоров с ЕС.

Лондон и Брюссель никак не могут договориться об условиях торговли, а сроки уже поджимают.

Если до конца переходного периода, который наступит 1 января, не удастся достичь соглашения о свободной торговле с ЕС и ввести его в действие, в торговле Великобритании с ее европейскими соседями возникнут новые существенные препятствия.

Проблемы пандемии и Brexit могут означать, что сокращение экономики Великобритании будет более резким, чем сокращение других экономик, а восстановление потерь займет больше времени. Такой прогноз дает, в частности, МВФ.

Локдаун в Англии продлится до 2 декабря, и экономисты ожидают, что из-за этого в 4-м квартале экономика Великобритании сократится.

В Банке Англии считают, что до предкризисных уровней экономика восстановится только в 2022 году, если переговоры о Brexit завершатся успешно.

В Лондоне, как и в других столицах, надеются, что вакцина от коронавируса станет доступна в ближайшие месяцы, что позволит в следующем году существенно ослабить карантинные меры. Великобритания согласовала договор на покупку миллионов доз вакцины, разработанной компаниями Pfizer Inc. и BioNTech SE, которая на клинических испытаниях продемонстрировала многообещающие результаты.

«Хотя динамика разработки вакцины вселяет надежду на возвращение к подобию нормальной жизни в следующем году, пройдет очень много времени, прежде чем экономика вернется туда, где она была до кризиса», — сказала старший экономист Royal London Asset Management Мелани Бейкер.

Согласно опубликованным в четверг данным Национального бюро статистики (ONS), в 3-м квартале по сравнению со 2-м кварталом ВВП Великобритании вырос на 15,5%.

Деловая активность оживилась после отмены действовавших во всей стране карантинных мер, введенных для сдерживания распространения вируса, который, по некоторым оценкам, унес в Великобритании жизни как минимум 50 000 человек.

Эпидемия в Великобритании была одной из самых тяжелых в Европе. Смертность на душу населения была сопоставима со смертностью в наиболее пострадавших странах, включая Бразилию и США, и превысила этот показатель в Италии.

Экономика тоже понесла потери. Восстановление в Великобритании в 3-м квартале было слабее, чем во Франции, в Испании и в Италии. Экономики Германии и США в этот период росли еще медленнее, но в первом полугодии они сократились не так сильно, как экономики этих стран.

В результате Великобритания отстает от многих других богатых стран.

В 3-м квартале ВВП страны был на 9,7% меньше, чем в последнем квартале 2019 года. Это отставание вдвое превышает отставание Франции, Германии и Италии и почти второе больше, чем отставание экономики США.

Объясняя относительную слабость экономики Великобритании, экономисты отмечают ее сильную зависимость от услуг, оказываемых в процессе контактов с потребителями.

Данные показали, что обороты в этих секторах остаются намного ниже предкризисных уровней, несмотря на рост расходов потребителей после отмены первого локдауна.

Неопределенность вокруг перспектив экономики сдерживает инвестиции компаний. Увеличив расходы в 3-м квартале, потребители тоже начинают тратить деньги более экономно.

По словам экономистов, особенности отражения в статистике государственных расходов на здравоохранение и образование могли обусловить искаженную оценку ситуации в Великобритании относительно других стран. Старший экономист Berenberg Bank Пикеринг сказал в четверг, что разрыв между ВВП Великобритании и других стран намного меньше в номинальном выражении, то есть без учета динамики цен.

— Авторы Jason Douglas, jason.douglas@wsj.com и Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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