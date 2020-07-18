Великобритания заявила, что приостанавливает ежедневное обновление информации о количестве смертей от коронавируса в Соединенном Королевстве, сообщает агентство Рейтер.

Согласно агентству, такое решение было принято, после того как правительство дало указание пересмотреть методы подсчета данных в связи с опасениями, что цифры могли быть преувеличены.

Как отмечает агентство, академики считают, что метод, которым Агентство Англии при департаменте здравоохранения Великобритании (PHE) ведет подсчет статистики по коронавирусу, показывает, будто цифры выглядят там хуже, чем в других регионах Соединенного Королевства.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.