Если весной, в первую волну пандемии коронавируса, в Великобритании (впрочем, как и во многих странах мира) граждане скупали туалетную бумагу и санитайзеры, то сейчас Туманному Альбиону грозит новый дефицит.

Как пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитической компании Edited (занимается сбором и обработкой информации о модной индустрии), в Великобритании изменился спрос на одежду.

Покупатели в этой стране могут столкнуться с дефицитом стритвира и спортивной одежды. Это кроссовки, спортивные костюмы, тренировочные штаны, толстовки, худи и другое.

Компания пришла к выводу, что в текущем году спрос на эту группу товаров вырастет на 17% по отношению к прошлому 2019 году. Рост, отмечают эксперты, продолжится.

Издание пишет, что укрепление спроса тесно связано с вводимыми в стране карантинными ограничениями: британцы переходят на удаленную работу, из-за чего больше времени проводят дома. Это оказало влияние на их выбор в одежде: внимание с офисного дресс-кода переключилось на удобные и мягкие спортивные вещи.

Опрос ретейлеров показал, что они прогнозируют дальнейший интерес покупателей к спортивной одежде: в Великобритании начинается вторая волна ограничений из-за COVID-19, люди к ней готовятся.

В то же время, несмотря на то, что рост спроса известен продавцам заранее, они не могут нарастить поставки товаров. Главные поставщики спортивной и уличной одежды — это фабрики в азиатских странах. Именно Бангладеш, Вьетнам, Таиланд и Индонезия, где отшивается большинство популярных в Европе брендов, в настоящее время частично закрыты или ограничены в работе из-за пандемии.