Власти Великобритании могут начать отказываться от участия китайской компании Huawei в сетях 5G через полгода, сообщает газета Telegraph.

Ранее газета сообщала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует сократить участие китайской компании Huawei в инфраструктуре британской сети 5G до нуля к 2023 году.

По данным издания, Джонсону будет представлен доклад, в котором говорится, что новые санкции США против Huawei вынудят компанию «использовать не заслуживающие доверия технологии», в связи с чем контролировать риск их использования может стать невозможно.

Как отмечает издание, официальные лица готовят предложения по прекращению установления оборудования Huawei для сетей 5G через шесть месяцев.

Власти Британии в конце января разрешили допуск Huawei к развитию сети 5G в стране в ограниченном режиме, технологии китайской компании не будут допущены к «чувствительным» частям сети, связанным с национальной безопасностью. В частности, устройства китайской компании не будут использоваться на ядерных объектах и военных базах Великобритании.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.

С мая 2019 года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих устройств.