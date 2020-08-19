На 102-м году жизни скончался президент Национальной академии наук Украины, ученый-металлург, автор свыше 1000 научных публикаций и более 400 изобретений Борис Патон. С его именем связана первая сварка в космосе, создание новых металлических материалов и другие исследования. Патон считал себя русским ученым, но не поддержал вхождение Крыма в состав России.

Выдающийся советский и украинский ученый в области металлургии Борис Патон скончался на 102-м году жизни. Об этом написал в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Он также выразил благодарность судьбе за то, что в жизни ему представилась возможность лично общаться с Патоном, и назвал академика грандиозной личностью.

«Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец», — заявил Зеленский.

По данным «Украинской правды», в настоящий момент формируется государственная комиссия по похоронам.

А накануне кончины Патона, 18 августа, «Независимая газета» сообщила о готовности ученого сложить с себя полномочия президента Национальной академии наук Украины (НАНУ) грядущей осенью. По информации издания, сейчас готовится общее собрание НАНУ, на котором пройдут выборы нового руководителя.

Сам Патон хотел видеть своим преемником вице-президента Академии 69-летнего Анатолия Загороднего. В то же время он планировал остаться директором Института электросварки (ИЭС им. Е. О. Патона), названного в честь его отца Евгения Патона, который в первой половине XX века определил основные научные направления в области сварки, актуальные и сегодня.

Борис Патон родился 14 (по паспорту — 27) ноября 1918 года в Киеве, где последние дни существовал опиравшийся на немцев режим гетмана Павла Скоропадского. Великий ученый — выходец из дворянского рода. Его предков пригласил в Россию Петр I. Они строили корабли. По признанию Патона, у него голландские и шотландские корни. В 1960 году металлург находился с визитом в Глазго, где встретился с главным инженером — тоже по фамилии Патон.

«Патоны всегда верно служили Отчизне. Я получил от предков главное — сплав характера. Это честность и любовь к независимости, это гордость, несовместимая с заискиванием, это требовательность к себе и фанатичная настойчивость в осуществлении намеченной цели! Это мое наследие, и лучшего мне не надо!» — рассказывал академик.

Его прадед по отцовской линии Петр Патон участвовал в Отечественной войне 1812 года, в том числе в сражении у переправы через Березину, а затем и в Заграничном походе. В 1928-1829 годах он воевал с турками, а с 1840-го — на Кавказе, дослужившись до генерала от инфантерии. Дедом Патона по материнской линии был не менее известный военачальник, герой русско-турецкой войн 1877-1878 годов генерал Виктор Будде.

Патон — обладатель огромного количества рекордов как по долголетию, так и по длительности пребывания на различных постах. С 1962 года ученый бессменно возглавлял НАНУ, основанную одним из последних приказов гетмана Скоропадского под руководством Владимира Вернадского.

Сейчас Академия переживает не лучшие времена. В годы независимости Украины численность ее членов неуклонно падала, сократившись более чем в два раза с 1991 по 2014 годы (с 89 до 40 тыс. человек). За период после Евромайдана, согласно данным экс-премьера Николая Азарова, количество научных сотрудников уменьшилось еще на 25% или более чем на 10 тыс. человек. Средняя зарплата в Академии составляет $105, поэтому специалисты массово покидают Украину в поисках лучшей доли.

Сложившаяся ситуация — отнюдь не вина Патона, который приложил максимум усилий для того, чтобы удержать НАНУ от полного краха, уверен Азаров. На протяжении трех десятилетий отмечается старение кадров.

Одновременно с 1953 года ученый занимал должность директора ИЭС им. Е. О. Патона. С разработками института связана первая сварка в космосе, для чего в орбитальном отсеке корабля «Союз-6» была смонтирована установка «Вулкан». Испытания в 1969 году прошли успешно. Во время сварки космонавты находились в спускаемом аппарате, а орбитальный отсек был разгерметизирован. Процесс контролировался по приборам, установленным в спускаемом аппарате.

Критики Патона, до последнего времени возмущавшиеся нахождением во главе Академии «пожилого сварщика», традиционно укоряли его из-за «обласканности властью». Действительно, его поощряли руководители страны от Никиты Хрущева до Леонида Кучмы. Патон — дважды Герой Соцтруда, первый Герой независимой Украины, лауреат Ленинской, Сталинской и различных национальных и международных премий. А еще — почетный президент Российской инженерной академии, почетный гражданин Киева и Мариуполя, лауреат российского ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Из российских политиков Патон наиболее близко дружил с премьером, а затем послом на Украине Виктором Черномырдиным, называя его очень толковым человеком, который «понимает науку и технику, интересуется компрессорными станциями».

Человеком-легендой Патон стал еще при СССР. Не зря в 1982 году перед киевским научно-природоведческим музеем ему установили прижизненный бюст.

Под авторством Патона вышло более 1000 научных публикаций и было запатентовано свыше 400 изобретений. Он продолжил и развивал дело отца, изучал системы управления с разнообразными кибернетическими приборами, работал над созданием сварочных роботов, исследовал металлургию сварки, усовершенствование существующих и создание новых металлических материалов.

Спектр интересов Патона никогда не ограничивался одной наукой. Параллельно он вел политическую деятельность, на протяжении десятилетий входя в президиум Верховного Совета УССР, а впоследствии являясь депутатом ВС СССР. В 1997-2005 годах академик состоял членом Совета национальной безопасности и обороны Украины. Именем Патона названы улицы в Днепре и Львове.

Оставаясь самым авторитетным академиком на постсоветском пространстве, Патон считает себя именно русским ученым.

«Работаю и живу в Киеве, а душа принадлежит России», — так он сам формулировал свою позицию.

«По паспорту и в душе я — русский!» — еще одно воспринятое неоднозначно на Украине изречение ученого, сделанное в 2008 году.

Несмотря на пророссийские взгляды, Патон не поддержал присоединение к России Крымского полуострова, отметив в интервью украинским СМИ вред от этого события для НАНУ.