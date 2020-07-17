Китайская космическая программа существует уже очень давно. В рамках нее представители Поднебесной достигли обратной стороны Луны и смогли получить пробу лунного грунта. Сейчас перед Китаем стоит еще более амбициозная задача: они хотят отправить собственный аппарат на Марс. 17 июля была доставлена на стартовую площадку и собрана ракета-носитель. Это еще один шаг к историческому запуску. Сам полет в сторону Красной планеты должен начаться уже в течение месяца.

Китай сделал еще один важный шаг к своему первому полету на Марс. Ракета-носитель Long March-5 Y4, сделанная для марсианского зонда, была вертикально установлена на стартовую площадку космодрома Вэньчан в Южно-Китайской провинции Хайнань в пятницу, 17 июля.

Ракета Long March-5 Y4, в названии которой содержится отсылка к легендарному «Великому Походу» китайских коммунистов во время гражданской войны в 1930-х гг., прибыла на космодром Вэньчан в конце мая этого года и завершила подготовительные работы, включая сборку и предстартовые испытания.

В пятницу утром ракета-носитель была переведена на стартовую площадку после плавного выкатывания из сборочного корпуса, которое заняло около двух часов, сообщает Китайское национальное космическое управление. Топливо будет влито в ракету после дальнейших функциональных проверок и окончательных смотров. Если все пойдет хорошо, тогда ракета будет запущена по графику.

Дата запуска ракеты подобрана не случайно. Минимальное расстояние между Марсом и Землей составляет около 55 миллионов километров. Это происходит только раз в 26 месяцев, сообщил Государственный космический гигант China Aerospace Science and Technology Corporation, подрядчик миссии. В этом году Земля и Марс будут находиться наиболее близко друг к другу с июля по август. Именно в это время Китай и рассчитывает провести первый запуск.

Окончательная дата запуска китайского марсианского зонда будет определяться факторами окружающей среды, включая погодные условия, расстояние между Землей и Марсом и общее состояние стартовой площадки. Также будет играть решающую роль проверка технической готовности перед запуском.

В день запуска должно быть соблюдено несколько условий: не должно быть осадков, скорость ветра – не выше 8 метров в секунду и зона видимости должна быть 20 километров, сказал Пекинский космический эксперт Пан Чжихао.

Кроме того, за восемь часов до запуска и через одного часа после запуска на прилегающих 30-40 километрах не должны быть грозовой активности, а скорость ветра должна быть слабее 70 метров в секунду в небе от 3 до 18 километров над районом запуска, говорит Пан Чжихао. Ученый отмечает, что ветер на высоте от 8 до 15 километров над землей может повлиять на весь полет ракеты.

Старт миссии станет первым запуском ракеты-носителя Long March-5, в настоящее время самого сильного члена китайского семейства ракет-носителей. Это будет первый запуск китайской ракеты на орбиту Марса.

Эта миссия была одобрена китайскими властями еще в январе 2016 года. Тогда было принято решение о ключевых целях: задачами полета будут достижение орбиты, посадка и изучение Красной планеты в рамках одной миссии.

Предстоящий запуск станет четвертым полетом в рамках китайской космической программы. До того успешно вернулась на землю самая современная ракета в конце 2019 года, а перед этим, в июле 2017 года, произошел неудачный запуск другой ракеты.

В этот раз эксперты из Поднебесной выразили уверенность в успехе китайского полета на Марс, поскольку страна накопила богатый опыт предыдущих миссий лунных зондов, причем главной изюминкой стала посадка «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны. По оценкам специалистов, этот опыт может серьезно помочь в изучении Красной планеты.