СПОРТ

Великие боксеры мира записали видеообращение к врачам, борющимся с коронавирусом

17:56 01/05/2020

Великие боксеры мира записали коллективное видеообращение ко всем врачам, которые борются с пандемией, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Александр Бриус.

Геннадий Головкин, Оскар де ла Хойя, Владимир Кличко и еще десяток легендарных боксеров поддержали врачей. Пока только словом, но сделали это красиво. «От лица всех боксеров и боксерской семьи по всему миру мы хотим поблагодарить тех, кого мы считаем настоящими чемпионами. Работников здравоохранения, весь медицинский персонал, людей которые нас защищают и лечат. Большое вам спасибо за то, что вы делаете», – говорится в видеообращении.

Столь сильной группы поддержки у врачей еще не было. Боксеры помимо благодарностей еще раз напомнили всем жителям планеты, насколько важно сейчас оставаться дома и соблюдать личную гигиену.

Сейчас все боксеры находятся в самоизоляции. У Головкина она, пожалуй, самая жесткая. С журналистами не общается, из дома не выходит. Экс-чемпион мира усиленно готовится к возвращению на ринг.

Все тренировки исключительно дома. Никаких видеосъемок и социальных сетей. Видимо, готовит что-то особенное для третьего боя с Саулем Альваресом. Их поединок должен пройти в сентябре. Стороны уже договорились о финансовой стороне вопроса, осталось дождаться окончания пандемии. До встречи с Альваресом Геннадий проведет еще один бой – с поляком Камилом Шереметой.

Однако не все боксеры сейчас живут одними только тренировками. К примеру, бывший чемпион мира мексиканец Марио Родригес стал парикмахером. Сначала он тренировался на своих друзьях и стриг их бесплатно. Теперь начал на этом зарабатывать. За одну стрижку Родригес берет 50 песо – около двух долларов. Доходы Майка Тайсона – в сотни раз больше. Во время карантина он открыл для себя новый бизнес – поздравления обычных людей. Теплые слова на праздник от «железного Майка» стоят 500 долларов. И за ними огромная очередь.





Александр Бриус