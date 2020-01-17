СПОРТ

«Великая Одиссея»: в Альпах проходит самая сложная гонка на упряжках

16:48 17/01/2020

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В Альпах проходит одна из самых сложных и опасных гонок на собачьих упряжках «Великая Одиссея», передает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус.

Профессиональные каюры предупреждают: пройти эту гонку по силам лишь нескольким десяткам человек во всем мире. Однако количество участников ежегодно растет, а до финиша добираются единицы. Участников ждет путь длиной почти 400 километров. Трасса проложена через альпийские горные хребты, где суммарный перепад высот составит около 20 километров – это в четыре раза больше Монблана – самой высокой точки Западной Европы. В этом году «Великую Одиссею» проходят 55 каюров и более 500 собак, в основном это хаски – сибирские и аляскинские. У североамериканского хаски колоссальное преимущество в скорости – 50 километров в час против 30 у сибирских хаски. Но жажда этой самой скорости – главный враг аляскинской породы. Эти собаки в прямом смысле могут загонять себя до смерти. Немного уступают сибиряки и в цене. Щенок чистокровного хаски стоит в среднем 25 тысяч рублей. А вот за его аляскинского родственника просят на пять тысяч больше. Однако и те, и те у заводчиков одинаково популярны.

Почти половина гонки проходит в темное время суток. Поэтому собак с щенячьего возраста учат ориентироваться в темноте. Сами каюры говорят, что у опытных псов никаких проблем от ночных переездов не возникает. Опасаться стоит совсем другого.

«Самое сложное – работа на спусках. Это нужно делать медленно, иначе собаки повредят суставы, что будет означать конец гонки. Но тут все опытные, так что такого случиться не должно», – рассказал французский каюр Жан Комбазар.

В этой гонке к собакам особое внимание. После каждого этапа у животных обязательный визит к ветеринару. Доктора замеряют кровяное давление, проверяют работу сердца, обращают внимание даже на аппетит. Если хоть какой-то показатель не соответствует норме, хвостатого спортсмена снимают с соревнования.

В этом году призовой фонд гонки составляет 100 тысяч евро, а понаблюдать за каюрами и их верными питомцами уже приехали 55 тысяч зрителей.

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Александр Бриус