Заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов рассказал о том, как добровольцы перенесли испытания вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

Ученый рассказал, что у всех участников испытаний вакцины обнаружили антитела к коронавирусу и только шестеро из ста пожаловались на болезненные ощущения в месте укола после повторной вакцинации. Однако эта проблема решилась сама собой за «пару дней».

«Планируется, собственно, после регистрации препарата, что первые серии препарата для расширенных клинических исследований будут выпущены уже в ноябре», — сказал он.

В России разрабатывается сразу несколько вакцин, но наибольшие перспективы имеют две из них — разработки Центра имени Гамалеи и новосибирского «Вектора», считает вице-премьер Татьяна Голикова.

Она рассказала, что сейчас препарат «Вектора» проходит клинические испытания. Завершить их планируется в сентябре, затем предстоит получить государственную регистрацию.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила отличие разработки «Вектора». Вакцина пептидная — не несет биологического агента и является абсолютно ареактогенной.

Пандемия коронавируса

Вспышку неизвестной пневмонии зафиксировали в китайском городе Ухань в конце декабря. Как выяснилось, возбудителем болезни стал коронавирус нового типа, позже заболевание получило официальное название COVID-19.

В январе в Китае ввели жесткие карантинные меры, однако сдержать распространение инфекции не удалось и 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии. С тех пор число инфицированных по всему миру, по данным ВОЗ, составило почти 29 миллионов человек, около 922 тысяч из них умерли.

Наиболее серьезная ситуация складывается в США, где больше всего как заразившихся (6,4 миллиона), так и жертв (192 тысячи).

В России число случаев заражения коронавирусом превысило 1,06 миллиона, более 18 тысяч человек скончались, 879 тысяч вылечились.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.