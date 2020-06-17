Научный центр «Вектор» планирует начать испытания разрабатываемой им вакцины от коронавируса на добровольцах с 15 июля. Об этом в среду, 17 июня, заявил гендиректор центра Ринат Максютов на заседании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

«Ожидаем запуск исследования на добровольцах с 15 июля», — цитирует его «РИА Новости».

Максютов уточнил, что регистрация вакцины запланирована на осень текущего года с последующим переходом на пострегистрационные клинические исследования.

В этот же день Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований двух вакцин от COVID-19. Отмечается, что уже согласованы количественные и качественные параметры выборки добровольцев, в том числе соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена новая вакцина.

Ранее в июне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что единой вакцины от коронавируса не будет. По ее словам, появится целый спектр различных препаратов, которые будут применяться для разных групп.

На это рассчитывал и глава Минздрава Михаил Мурашко. Министр объяснял, что у каждой вакцины будет свой период защиты, для каждой в обязательном порядке будет установлен режим наблюдения.