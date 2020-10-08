Как известно, Иванна Хаврак очень разговорчивая, что нередко создаёт проблемы не только на проекте с другими участниками, но и становится причиной её разногласий в своей паре. Так, Влад Кадони посоветовал девушке занять рот не болтовнёй, а чем-то другим, намекнув на «захват анаконды» для Олега Доленко. О таком странном, но действенном способе, как считает ведущий, он обмолвился в дневном эфире 7 октября 2020 года.



Кадони убеждён, что после подобных ласк в паре Олега и Иванны воцарится мир и гармония. По мнению Влада, Доленко станет гораздо лучше относиться к своей девушке и перестанет ездить с Максимом Моргенштерном за периметр. Ему уже не особо будет интересно знакомиться с другими девушками.



Несмотря на совет ведущего, Иванна решила поступить по-своему. Вместо ласк она пригрозила возлюбленному, что переспит с Моргенштерном, если Олег продолжит гулять по ночам вместе с Максимом за периметром. В общем, не удались старания Влада Кадони убедить девушку в необходимости «захвата анаконды».