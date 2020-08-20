Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал высокую оценку российской вакцине от COVID-19, говорится в заявлении посольства в Пекине.
«Чжун Наньшань подчеркнул, что российская аденовирусная вакцина является безопасной, и выразил надежду на успешное завершение ее клинических испытаний», — сказано в релизе.
Врач также поздравил Москву с регистрацией препарата, о чем стало известно 11 августа.
Первую в мире вакцину от коронавируса разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V». Это раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию предполагается проводить в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, заявили в Минздраве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.