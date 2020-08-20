Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал высокую оценку российской вакцине от COVID-19, говорится в заявлении посольства в Пекине .

«Чжун Наньшань подчеркнул, что российская аденовирусная вакцина является безопасной, и выразил надежду на успешное завершение ее клинических испытаний», — сказано в релизе.

Врач также поздравил Москву с регистрацией препарата, о чем стало известно 11 августа.

Первую в мире вакцину от коронавируса разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V». Это раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию предполагается проводить в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, заявили в Минздраве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.