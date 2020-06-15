На прошлой неделе во время голосования на уход участники посчитали лишней на поляне Татьяну Владимировну, маму Алены Савкиной и Ольги Рапунцель, которая стала участницей телестройки, чтобы помогать своим дочерям воспитывать детей.



Несмотря на правила проекта и волю участников, ведущая телестройки Ольга Бузова заявила, что нельзя отправлять телебабушку за ворота, ведь она – не обычная участница реалити-шоу, и женщину оставили.



Теперь, спустя неделю, когда участники решили выгнать за ворота Игоря Смирнова – новенького участника, признававшегося в симпатии Алене Кравцовой, ведущая одобрила такой выбор. Ее не смутило, что парень еще толком не успел построить отношения, как его уже отправляют за периметр. На просьбу Алены оставить Игоря Оля ответила резким отказом, сославшись на правила реалити-шоу, как будто она сама не нарушила их на прошлой неделе.