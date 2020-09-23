Ведущего программы «Русское лото», заведующего кафедрой режиссуры в Театральном институте им. Бориса Щукина Михаила Борисова похоронили на Востряковском кладбище в Москве.

«Михаила Борисовича похоронили, уже установили венки», — рассказал ТАСС источник из близкого окружения телеведущего.

Ранее в Театральном институте имени Щукина прошло прощание с Борисовым, на церемонию пришли поклонники и коллеги артиста, в том числе певица Надежда Бабкина, актеры Олег Кассин и Ольга Чудакова.

Напомним, ведущий «Русского лото» Михаил Борисов ушел из жизни в возрасте 71 года. СМИ передавали, что перед смертью ему диагностировали воспаление легких и выявили у него коронавирус.