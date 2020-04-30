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Ожирение повышает риск смерти от нового коронавируса на 37 процентов. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование данных из больниц Национальной службы здравоохранения Англии.

Исследование, основанное на историях болезни 17 тысяч пациентов с COVID-19, показало, что в целом треть британцев, госпитализированных с вирусом, умирают.

Показатели смертности от COVID-19, которому сопутствует ожирение, уступают только сочетанию коронавируса с деменцией (39 процентов). К примеру, ожирение при коронавирусе оказалось опаснее, чем сердечные заболевания (31 процент).

При этом заболевания сердца оказались наиболее распространенными среди госпитализированных с COVID-19 пациентов.

Более половины (53 процента) пациентов из исследования имели как минимум одну сопутствующую коронавирусу патологию.

Почти у трети (29 процентов) были сердечные заболевания, у 19 процентов — диабет, столько же страдали заболеваниями легких, 15 процентов — болезнями почек, 14 процентов — астмой.

Менее десяти процентов госпитализированных были курильщиками.

Как сообщал «Рамблер», ранее ученые из Нью-Йоркской медицинской школы имени Гроссмана предупредили, что ожирение может оказаться более опасным для больных коронавирусом, чем рак и многие другие болезни.

Ученые проанализировали данные о пациентах с коронавирусом, лечившихся в Нью-Йорке в период с 1 марта по 2 апреля. Исследователи пришли к выводу, что больше всего попасть в больницу рискуют (в порядке убывания степени риска): пациенты от 75 лет, люди в возрасте от 65 до 74 лет, пациенты с индексом массы тела больше сорока (нормой считается ИМТ 18,5-24,99) и люди с сердечной недостаточностью.

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