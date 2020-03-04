18 апреля 2020 года в Москве пройдет конференция «Доказательная медицина в России: возможности для врачей и клиник». На конференции выступят ведущие эксперты российского медицинского сообщества: Павел Бранд, Федор Катасонов, Елена Мотова, Ярослав Ашихмин, Бадма Башанкаев и другие.

Участники обсудят тренды развития современной медицины, познакомятся с новейшими исследованиями, получат рекомендации по построению личного бренда и поиску достоверной и доказательной медицинской информации в интернете. Организаторы считают, что доказательная медицина — это лишь повод для встречи. Основными задачами конференции они считают образование — именно поэтому для студентов и аспирантов медицинских вузов предусмотрены особые условия участия, и объединение единомышленников — по окончании мероприятия все зарегистрированные участники получат доступ в закрытый чат, где смогут продолжить общение.

Конференция предназначена для врачей и студентов медицинских вузов. Подробнее о программе и условиях участия можно узнать здесь.