На упаковке презервативов Vizit запечатлен ведущий и заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов. Об этом бренд пошутил в своем твиттере.

В феврале 2018 года, как сообщал «Рамблер», Кирилл Клейменов стал вести программу «Время» вместо Екатерины Андреевой, которая делала это с 1997 года. В мае Андреева вновь стала вести «Время», в первой половине октября — вновь перестала, а во второй — вновь вернулась.

Вчера в твиттере Vizit был опубликован коллаж из снимка Кирилла Клейменова, на котором тот запечатлен в студии Первого канала в белой рубашке, красном галстуке и синем пиджаке, и изображения упаковки презервативов Vizit большого размера, на которой изображены белая рубашка, красный галстук и синий пиджак.

«Мир вздрогнул, узнав о новом ведущем. Им оказался…» — сказано в подписи к снимку.

В ответ на просьбу прокомментировать использование своего образа в рекламе презервативов, Кирилл Клейменов заявил изданию «Подъем», что обязательно разберется с этим рабочим вопросом, когда закончится его отпуск.

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