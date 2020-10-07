Таксопарки, агрегаторы такси и диспетчерские службы, осуществляющие деятельность на территории Москвы и Московской области, с ноября 2020 года будут обязаны ежедневно передавать данные о водителях в Единую региональную навигационную систему Москвы (ГИС ЕРНИС), оператором которой является столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом говорится в приказе руководителя департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, который оказался в распоряжении газеты «Ведомости».

Из документа следует, что участников рынка обяжут передавать в ЕРНИС ФИО водителей, сведения о дате и месте рождения, месте жительства и месте трудоустройства. Список данных для передачи также включает сведения о стаже и данные водительских удостоверений. Наконец, в систему будут передаваться номера разрешения на работу в такси, регистрационные номера автомобилей, данные полисов ОСАГО и сведения о прохождении техосмотров машин и медосмотров водителей. При этом в приказе говорится о возможности поэтапного начала передачи информации при необходимости.

«Ежедневно такси перевозят более 900 тыс. пассажиров, что составляет более 330 млн пассажиров в год. Мы считаем, что за рулем такси должен быть профессионал, и безопасность каждого пассажира для нас вопрос принципиальной важности», — сообщили изданию в дептрансе.

В ведомстве добавили, что агрегаторы такси не осуществляют должный контроль за тем, сколько водитель работал, действует ли у него водительское удостоверение, есть ли страховка, защищающая пассажира, не находится ли водитель в розыске правоохранительными органами, не поддельные ли у него документы. При этом в дептрансе подчеркнули, что речь не идет о передаче данных пассажиров и их поездках.

В пресс-службах агрегаторов «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» пообещали прокомментировать приказ дептранса после его официального опубликования. При этом в «Яндекс.Такси» отметили, что новые требования нужно изучить на предмет соответствия федеральному законодательству. Представитель агрегатора «Максим» сообщил, что компания уже передает данные о госномерах автомобилей, выданных на них разрешениях на деятельность такси и маршрутах поездок. Передавать другие данные компания не готова.

«Например, не всегда можно знать, какого водителя таксопарк посадил за руль в данный момент времени, данные о нем таксопарк может не передать сервису. Соответственно, у сервиса может просто не быть тех данных, которые потребует система, или они могут быть неактуальными», — пояснил представитель «Максим», добавив, что новые требования могут привести к посту затрат компаний, который обернется повышением стоимости поездок.

По словам неназванного сотрудника одного из агрегаторов такси сейчас компании не передают в ЕРНИС данные водителей. В систему отправляются только данные о машинах: каждому номеру автомобиля присваивается определенный ID, который вместе со статусом «свободен»/»занят» и маршрутом движения этого автомобиля направляются в ЦОДД. Другой источник в одном из сервисов добавил, что агрегатор также предает идентификатор водителя в системе (данные о водителе в обезличенном виде).

Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ) Станислав Швагерус сообщил, что решение обязать участников рынка передавать данные приняли в рамках деятельности антитеррористической комиссии Москвы.

«Создание полноценного цифрового профиля таксиста сделает поездки по Москве безопаснее. Передача данных исключит возможность подключать к перевозке, например, злостных нарушителей ПДД», — сказал добавив, что приказ позволит дептрансу решить проблему компаний, которые не передавали данные в ЕРНИС. В частности, речь идет о сервисе премиум-такси Wheely, деятельность которого из-за конфликта с мэрией приостановил суд.

Также Швагерус назвал новые требования основой для закрепления экспериментального правового режима регулирования деятельности такси, который вводится с конца января 2021 года в рамках соответствующего закона.