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Ночной клуб устроил «антикарантинную» вечеринку, несмотря на предписание приостановить деятельность в Уфе. Празднество продолжалось до тех пор, пока в увеселительном заведении не появилась полиция.

На этом вечеринка закончилась. С участников мероприятия взяли объяснительные, сообщает РЕН ТВ. Хозяину заведения грозит крупный штраф.

Несмотря на это, администрация клуба заявила, что мероприятие проводилось на «законных основаниях».

Ранее NEWS.ru сообщал, что полицейские в казахстанской столице Нур-Султане задержали организаторов молодёжной вечеринки, которая прошла в ночь на 27 марта вопреки введённому чрезвычайному положению и карантину.

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