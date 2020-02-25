СПОРТ

Вечер памяти Брайанта: Майкл Джордан помог жене баскетболиста уйти со сцены

17:24 25/02/2020

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В США накануне прошла церемония прощания с погибшем в авиакатастрофе баскетболистом НБА Коби Брайантом. На мероприятии в том числе выступила супруга спортсмена Ванесса Брайант. При этом, когда она вышла на сцену, весь зал начал стоя аплодировать, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Коби и я были вместе с тех пор, как мне исполнилось 17 лет. Я была его первой девушкой, первой любовью, лучшим другом, защитницей. Он был удивительным супругом. И любил меня больше, чем можно выразить словами. Он был ранней пташкой, я была совой. Я была огнем, он был льдом, а иногда наоборот. Мы дополняли друг друга», – сказала женщина.

После того, как Ванесса Брайант завершила свою речь, покинуть сцену ей помог шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан. Легенда баскетбола тоже поделился с присутствующими своими воспоминаниями о так рано погибшем друге.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолета. Вместе с ним разбилась его дочка Джанна.

https://twitter.com/TheSteinLine/status/1232025089681522688?ref_src=twsrc%5Etfw



