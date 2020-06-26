Соседи пенсионерки Валентины Ананьевой выселяют ее из муниципальной половины дома в Анапе, после того как умер ее муж фронтовик. Женщина жила здесь с 59-го года, сейчас она – инвалид.

Как сообщает НТВ, стоит отметить хорошее расположение этого дома — до центрального пляжа города меньше 1 км.

Дом, где проживали Ананьевы был муниципальным, их соседи, семья Курганян, смогли приватизировать всю землю под домом. Они построили в общем огороде коттедж, а после добились того, что договор Валентины Ананьевой с городом аннулировали.

Суд постановил уничтожить половину дома, а саму Валентину Ананьеву лишить жилплощади. По неподтвержденным данным, одна из Курганян является замначальника следственного отдела местной полиции.

Женщину забрали к себе родственники, но прокуратура встала на сторону Валентины Ананьевой и готовит кассационную жалобу.