Потерявший жену журналист Андрей Норкин поделился новостью о рождении внучки. Ребенок родился у его дочери Александры, о чем он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram

Сейчас Александра чувствует себя хорошо, роды прошли успешно. Имя новорожденной малышки пока не сообщается. Беременность Александры протекала тяжело, так как во время вынашивания ребенка ей пришлось пережить трагедию со смертью матери.

View this post on Instagram А вот и внучка родилась!!!))))) A post shared by Андрей Норкин (@norkinntv) on Oct 9, 2020 at 10:15am PDT

Новость о рождении девочки сообщил сам Андрей Норкин на своей странице в социальной сети Instagram. Поклонники осыпали журналиста поздравлениями и пожелали его дочери крепкого здоровья. Норкин уже является дедушкой внука Дмитрия, которого его дочь Александра родила весной прошлого года.

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Норкин потерял свою жену Юлию летом этого года. Радиоведущая скончалась в возрасте 53 лет. Юлия и Андрей Норкины прожили в браке 28 лет. По неподтвержденным данным, причиной ее смерти стал инфаркт.