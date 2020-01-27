Ольга Смирягина, вдова актёра Андрея Харитонова, призналась, что старается держаться, потому что этого хотел бы её муж.

Родственники умершего от онкологического заболевания артиста получили наследство согласно его завещанию, раздел прошёл без конфликтов и споров. Смирягина рассказала, что Харитонов был очень скромен в быту и не нуждался в «золотых горах». Сейчас женщина собирается выпустить книгу, посвящённую своему мужу, в которую войдут киносценарии, рассказы и иллюстрации, пишет StarHit.

Кроме того, вдова занята разработкой дизайна памятника для могилы мужа. Пока она не знает, сколько денег понадобится для этого, и рассказала, что пока никто из друзей или поклонников артиста не вызвался помочь ей с установкой памятника.

Эта боль никогда не уйдет, с ней придётся жить. После произошедшего моя жизнь разделилась на «до» и «после». Но я знаю, что Андрей не хотел бы видеть мои страдания, поэтому я стараюсь держаться, — призналась женщина.

Как сообщал NEWS.ru ранее, советский и российский актёр театра и кино Андрей Харитонов умер на 60-м году жизни. В последние годы артист боролся с онкологическим заболеванием. Самой известной ролью Харитонова в кино стал Артур Бертон в фильме «Овод» (1980) режиссёра Николая Мащенко. По словам режиссёра-документалиста Виталия Манского, эта роль принесла артисту всесоюзную известность, однако потом «что-то надломилось» в его жизни.

Видео дня. У экс-жены короля Малайзии Воеводиной отек мозга