Вдова Сергея Хрущева Валентина Голенко опровергла сообщения о том, что ее муж погиб от огнестрельного ранения в голову, и заявила, что он умер от старости.

«Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении – от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года», — уточнила Голенко.

Вдова Хрущева отметила, что считает инсинуациями сведения о том, как умер ее супруг.

Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер 18 июня в США. Ранее сообщалось, что Хрущев умер от огнестрельного ранения в голову. Издание The New York Times пишет, что он покончил с собой.