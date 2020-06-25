Вдова Сергея Хрущева Валентина Голенко опровергла сообщения СМИ о том, что причиной смерти ее супруга стало огнестрельное ранение в голову.

«Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении — от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года», — заявила она РИА «Новости».

Она назвала инсинуациями заявления о гибели Хрущева от огнестрельного ранения.

18 июня, как сообщал «Рамблер», СМИ сообщили, что профессор Института международных исследований Томаса Уотсона Сергей Хрущев, проживавший с 90-х годов в городе Крэнстон (Род-Айленд, США), скончался. Информацию о смерти подтвердили его друзья и правнучка Нина. Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева ушел из жизни на 85 году жизни. 25 июня на сайте Associated Press была опубликована статья с комментарием медицинского эксперта Джозефа Венделькена, который заявил, что погибший скончался от огнестрельного ранения в голову. Эту информацию подтвердил РИА «Новости» сотрудник отдела по связям с общественностью департамента здравоохранения штата Род-Айленд Джозеф Уэндэлкен.