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Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

15:05 30/01/2020

Вдова американского баскетболиста игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта Ванесса впервые высказалась о гибели мужа и дочери. Она опубликовала пост в Instagram, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ванесса поблагодарила всех поклонников за поддержку и призналась, что семья опустошена случившейся трагедией.

«Мы абсолютно опустошены внезапной потерей моего любимого мужа Коби, замечательного отца, и моей прекрасной маленькой Джианны», – написала вдова.

Она выразила соболезнования семья, родные которых погибли в авиакатастрофе с вертолетом.

Легендарный баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь погибли в авиакатастрофе 26 января. Вертолет, в котором они летели, разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Всего в той катастрофе погибло девять человек – пилот и восемь пассажиров. У Брайанта остались жена и три дочери.



