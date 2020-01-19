Вдова артиста Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина считает подлостью по отношению к покойному актеру обвинения в том, что она потратила собранные на лечение супруга деньги на путешествия. Об этом Поргина рассказала в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале «НТВ».

«Интересно, что же я покупала? Бриллианты, золото? Это просто подлость по отношению к Караченцову», — возмутилась актриса.

Она рассказала, что театр «Ленком», в котором много лет служили Поргина и Караченцов, продолжал платить им зарплату в 120-130 тысяч рублей. Артистка также напомнила, что ухаживала за супругом до конца его дней.

По ее словам, театр выплачивает половину суммы после смерти Караченцова в качестве «подарка», поскольку сейчас Поргина не выходит на сцену. Также она подтвердила, что тратит деньги на горящие путевки. Так, неделя в Италии обошлась ей в 30 тысяч рублей, а вот поездка на Гоа стоила женщине 100 тысяч рублей.

Актер Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года из-за пневмонии, вызванной онкологическим заболеванием легких, напоминает RT. Поргина рассказала «URA.RU» о том, что ее муж «всегда находится рядом с ней».

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