Актриса Людмила Поргина заявила, что была бы не прочь получать по 150 тысяч рублей каждый месяц в качестве пенсии. По словам артистки, она бы тратила деньги на путешествия.

Ранее, как сообщал «Рамблер», художник Никас Сафронов заявил, что Поргина достойна пенсии в 150 тысяч рублей, как и другие российские пенсионеры, отдавшие жизнь труду на благо страны.

Вдова Николая Караченцова, комментируя резонансное высказывание, подчеркнула, что была бы не против солидной выплаты, которую можно было бы потратить на путешествия по всему миру. Пенсию в 150 тысяч рублей, она назвала «нормальной».

«С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж», — размечталась актриса.

Поргина пояснила, что сегодня не может позволить себе «шиковать», как раньше. При этом она добавила, что «счастье — не в бриллиантах», а в любви и в работе. В пример она привела свою любовь к мужу, ради которого бросила театр.