В последние дни жизни актер Борис Клюев с трудом разговаривал, но продолжал работу в Малом театре в Москве. Об этом рассказала вдова артиста Виктория Клюева.

« [Клюев] уже не мог говорить, но он все равно: жить-жить, работать, спектакль последний», — цитирует «Пятый канал» Клюеву.

По ее словам, актер так любил свой театр, что не соглашался перейти в МХАТ. Поэтому он был готов пожертвовать медицинскими процедурами ради репетиций.

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Клюев умер 1 сентября в возрасте 76 лет. В последние дни жизни он боролся с онкологическим заболеваниями, передает «Национальная служба новостей».

Последние десять лет актер снимался в сериале «Воронины», но широкой публике известен также по фильмам «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и докторa Ватсона». Прощание с Клюевым прошло в московском Малом театре. Проститься с ним пришли его коллеги и ученики.