СПОРТ

Вдова баскетболиста Коби Брайанта подала в суд против владельцев разбившегося вертолета

03:12 25/02/2020

Среди гостей церемонии прощания с баскетболистом Коби Брайантом и 13-летней Джианной были вдова спортсмена Ванесса Брайант, его коллеги Майкл Джордан и Шакил О’Нил.

Несмотря на то, что похороны баскетболиста с дочерью прошли в узком кругу 7 февраля, попрощаться и вспомнить Коби и Джианну было необходимо для близких и друзей погибших.

В Staples Center собралось 20 000 поклонников и друзей баскетболиста. Все они вспоминали, каким он был другом, спортсменом. Вдова Коби – Ванесса, поделилась, каким он был любящим отцом.

«Он всегда помнил простые вещи: вовремя забирать своих девочек из школы и оставлять сиденье унитаза опущенным в доме, полном дам», – цитирует Ванессу The Los Angeles Times.

В этот же день, утром, вдова Коби Ванесса Брайант подала иск в Высший суд Лос-Анджелеса против компании Island Express Helicopters, которая владела вертолетом и нанимала пилота Ару Зобаяна, – сообщил журнал Forbes.

Согласно иску, в котором перечислены более двух десятков претензий к ответчику, включая причинение смерти, Ванесса Брайант утверждает, что пилот небрежно управлял самолетом. В частности, он летел со скоростью 180 миль в час при опасных погодных условиях. В иске указано, что пилот Зобаян ранее был привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение правил полета, также может привлечь Island Express Helicopters к ответственности за произошедшую трагедию.

После гибели Коби Брайанта в итальянском городе Реджо-Эмилия (область Эмилия-Романья, север Апеннин) одну из площадей назовут в честь баскетболиста. А фанаты создали мемориал в честь Брайанта возле «Стэйплс-центра».



