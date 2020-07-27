Более половины россиян положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По результатам исследования, 52% граждан ответили, что у них положительное отношение к Лукашенко, 35% испытывают безразличие, а у 9% отрицательные чувства.

Отмечается, что среди положительных чувств 34% респондентов выражают уважение, 18% — симпатию, 14% — доверие. Среди негативных чувств 7% испытывают недоверие, 5% — разочарование, а среди нейтральных чувств у 22% безразличие.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 июля 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.