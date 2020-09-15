Дышать без посторонней помощи — удивительный и недооцененный процесс. Об этом политик Алексей Навальный написал в своем первом после отравления посте в инстаграме.

View this post on Instagram Привет, это Навальный. Скучаю по вам 😍. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую A post shared by Алексей Навальный (@navalny) on Sep 15, 2020 at 2:38am PDT

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».

Несколько минут назад Навальный опубликовал первый после инцидента пост в инстаграме. Он представляет собой фотографию, на которой политик запечатлен на больничной койке в окружении членов семьи, и подпись к ней.