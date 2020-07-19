По меньшей мере две ракеты упали вблизи посольства США в «зеленой зоне» в иракской столице Багдаде, заявил Mpravda.com источник в иракских органах безопасности.

«Две ракеты «Катюша» упали сегодня (в воскресенье — ред.) в полдень… вблизи американского посольства в «зеленой зоне», не приведя к каким-либо жертвам», — сообщил источник.

Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится «зеленая зона» иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.

В середине июня Объединенное командование ВС Ирака сообщило, что премьер-министр Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты с целью пресечь подобные инциденты.