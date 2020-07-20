Частая смена работы еще 15-20 лет назад считалась дурным тоном и низким уровнем профессионализма человек. Но для современного человека поиск лучшей работы стал нормой. Чтобы получить работу мечты, нужно пройти собеседование. Чтобы оно не было стрессовым, к нему необходимо подготовиться.

Ошибочно считать, что подготовка к собеседованию на работу заключается в составлении красивого резюме. На самом деле готовиться к собеседованию нужно тщательно и уделить этому достаточное количество времени. Такие усилия увеличат преимущества перед конкурентами, и повысят шансы получить желаемую должность.

Как составить резюме

Составление резюме – важная подготовка к собеседованию на работу, и нужно основываться на свои реальные знания и возможности. Не стоит писать умения, которых на самом деле нет. Работодатель очень быстро поймет, что вы его обманули. Составляя резюме, можно опираться на общие рекомендации:

Сначала лучше написать автобиографию в отдельном файле. Это позволит структурировать достижения, не пропустив никаких деталей.

Автобиография делится на блоки: школа, университет, работа. Из них выписываются важные фрагменты, например, получение дипломов, сертификатов, прохождение дополнительных курсов.

Если уже имеется опыт работы, то о нем лучше писать в цифрах. Например, какое количество новых клиентов было привлечено, на сколько увеличились продажи.

Стоит прописать и свои увлечения, на их основе легко определить сильные качества в своем характере.

Выделив важные моменты, их уже можно отразить в своем резюме и отправить его работодателю.

Важно! Если работа касается продаж, то упор в резюме стоит делать именно на качества хорошего менеджера по продажам, а не на научные исследования в области литературы.

Следует определиться и с условиями труда, какая зарплата будет устраивать, какие функции соискатель готов выполнять, а какие нет. Четкое понимание позволит излагать свои желания прямо во время собеседования.

Больше информации о будущей работе

Сбор информации о компании, которая в будущем может стать новым местом работы, важный этап. Необходимо знать, чем занимается компания, какие ее основные цели. Если это производство, то стоит понимать приблизительную область использования товаров.

Важно сопоставить полученную информацию с собственными желаниями. Во-первых, это поможет определиться подходит ли компания для соискателя или нет. Во-вторых, во время собеседования работодатели могут задать несколько вопросов относительно своей деятельности. Предварительная подготовка поможет с легкостью ответить на вопросы.

День собеседования

Идя на собеседования, соискатель должен понимать, что в данный момент он по сути сам является «товаром», который необходимо «выгодно продать». Для этого важно произвести первое впечатление. Следует запомнить несколько важных правил:

На собеседование на работу нельзя опаздывать.

Внешний вид должен быть опрятным, не вызывающим. Лучше подобрать вещи подходящие спокойному офисному стилю.

Необходимо быть уверенным. Не стоит нервничать. Самое страшное, что может случиться – отказ в работе. Но ведь это не последний работодатель, который ищет талантливых работников.

Правильная подготовка к собеседованию на работу составляет половину успеха. Поэтому не стоит относиться к данному этапу пренебрежительно.