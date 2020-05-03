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Ксения Собчак обвинила Алексея Навального в передергивании фактов.

В своем Телеграм-канале «Кровавая барыня» она написал, что против нее ведется кампания «лжи и клеветы».

На самом же деле, утверждает Ксения, она говорила о необходимости раздать россиянам деньги из средств стабилизационного фонда гораздо раньше, нежели Навальный огласил свою программу «пяти шагов».

Но раздача — это всего лишь одна из множества необходимых мер. Сама по себе она ничего толком не решает.

«Мои слова тут же вырываются из контекста и вот уже «злая Собчак упрекает людей в том, что они проедят деньги». Пирожок готов», — возмущается светская львица.

Ксения отметила, что Алексей Навальный целенаправленно поставил ее фамилию в одном ряду с олигархами, хотя никаких денег от госбюджета она не получает.

«Важно врать, искусно переплетая вымысел и правду… важно вписать меня в ряд негодяев», — пишет она.

Вот за такие заявления и подковерные ходы Собчак, по ее словам, и не уважает Навального.

«Нельзя бороться с подлецами методами подлецов. Сам становишься таким же и начинаешь мочить уже вполне себе единомышленников, только за то, что они решили пойти своим путем».

Как ранее писал «Рамблер», Ксения Собчак не смогла остаться в стороне от конфликта между официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой и оппозиционером Алексеем Навальным.

В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» телеведущая сама вызвала дипломата на дебаты.

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