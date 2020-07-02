Сергей Старцев. Святой престол озабочен «возможными односторонними акциями, которые могли бы поставить под угрозу поиски мира между израильтянами и палестинцами», а также еще больше осложнить ситуацию на Ближнем Востоке.

Как сообщила вечером в среду служба печати Святого престола, государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин специально встретился с послами США и Израиля, чтобы выразить им эту озабоченность.

Ватиканская пресс-служба напомнила в этой связи, что Святой престол в ноябре 2019 года и в мае 2020 года указывал, что «государство Израиль и государство Палестина имеют право существовать и жить в мире и безопасности в границах, признанных в международном плане». Святой престол призвал стороны как можно скорее возобновить прямые переговоры на базе резолюций ООН.

В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках «сделки века» президента США Дональда Трампа. По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдет 1 июля, намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.

Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер и министр обороны Израиля Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.