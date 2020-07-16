Сергей Старцев. Конгрегация доктрины веры (бывшая Святая инквизиция) опубликовала в четверг специальный документ, который, по словам префекта этого влиятельного ведомства Ватикана испанского кардинала Луиса Ладарии Феррера, должен стать «инструкцией» для всех представителей церкви, которым придется заниматься делами священнослужителей, обвиненных в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.

Представляя этот объемный документ, состоящий из 164 статей, Ладария Феррер отметил, что необходимость его появления на свет была вызвана многочисленными запросами со стороны епископов, настоятелей монастырей и других видных представителей клира. Окончательно решение о подготовке такого «практического руководства» было принято на состоявшемся в феврале 2019 года в Ватикане саммите, посвященном обеспечению защиты несовершеннолетних в Римско-католической церкви.

Инструкции, сформулированные в новом документе Святого престола, явно призваны изменить устоявшееся в церкви скептическое отношение к обвинениям священнослужителей в педофилии. Так, документ указывает, что подобные обвинения «не обязательно должны быть официальными». Предлагается, в частности, принимать во внимание сведения, «распространенные через СМИ, включая социальные сети» и даже информацию, которая стала известна благодаря циркулирующим слухам.

Более того, представителям церкви рекомендовано не игнорировать анонимные сообщения, содержащую информацию относительно возможного сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. «Анонимность разоблачителя не должна автоматически приводить к тому, чтобы подобное сообщение считалось ложным», — указывается в документе. При этом «по понятным причинам» церковным иерархам предлагается «с большой осторожностью принимать во внимание сообщения такого рода».

Призыв к осторожности и осмотрительности при рассмотрении обвинений священнослужителей в педофилии красной нитью проходит через весь текст ватиканского «руководства». Недаром секретарь Конгрегация доктрины веры итальянский архиепископ Джакомо Моранди предостерег католиков от «безапелляционного отношения» при поиске истины в столь сложных ситуациях.

«Как можно выбросить в корзину пусть даже анонимное заявление, если оно содержит конкретные доказательства (например, фото, видео, аудиозаписи) или как минимум конкретные косвенные улики в связи с совершенным преступлением? Игнорировать только потому, что оно не подписано? С другой стороны, как можно принять за правду все сигналы, в том числе неопределенные и без подписи? В таком случае продолжать (расследование) было бы неуместно», — подчеркнул Моранди в интервью информационному порталу Vatican News.

Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в лоне Римско-католической церкви стала предметом серьезной озабоченности папы Римского Франциска. В июне 2016 года он упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. В августе 2018 года понтифик обнародовал специальное «Послание народу Божию», в котором призвал представителей духовенства к покаянию и искоренению из жизни церкви этого позорного явления, которое он назвал «зверством».

В марте 2019 года папа Франциск подписал три основополагающих юридических документа по противодействию педофилии. Это было апостольское послание в форме Motu Proprio (особого рескрипта), новый закон государства-города Ватикан, а также руководящие положения для ватиканского викариата. Документы вступили в законную силу 1 июня прошлого года. Понтифик, в частности, решил, что человек, в отношении которого вынесен обвинительный приговор по делу о педофилии, должен быть отстранен от всех должностей. Кроме того, подписанный им закон предусматривает, что срок давности по делам, связанным с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних, составляет 20 лет с момента достижения жертвами 18-летия.