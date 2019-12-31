Публицист Анатолий Вассерман сделал прогноз на 2020 год. В преддверии нового года он прокомментировал отношения России с США, экономику в стране, а также ситуацию на Украине, в Евросоюзе и Brexit.

По мнению публициста, на Украине будет «без перемен». Страну продолжат «расхищать профессиональные украинцы», надеющиеся извлечь выгоду из отделения Киева от Москвы.

«Не берусь гадать, когда прекратится разрушительное отделение: слишком многие политики разных стран вложились в польскую фальшивку «Украина — не Россия», слишком много у них ресурсов — значит, поддерживать киевских зомби можно еще не один день», — пишет он для РЕН ТВ.

США, по мнению Вассермана, в следующем году согласятся продлить договор об ограничении наступательных вооружений (СНВ-III), а действующий президент Дональд Трамп будет переизбран. После этого, полагает публицист, отношения Москвы и Вашингтона наладятся.

Вассерман считает, что Великобритания выйдет из Евросоюза, но сохранит тесную экономическую интеграцию, в то время как в ЕС будут разрастаться протесты. Экономика России, в свою очередь, продолжит подъем.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о главных достижениях и неудачах страны в 2019 году по мнению главы государства Владимира Путина.