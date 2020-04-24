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Телеведущий и интеллектуал Анатолий Вассерман на программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказал о своей школьной любви. По его словам, после этого он подобных чувств больше никогда не испытывал.

— Вся мужская половина нашего класса была влюблена в одну девочку. Я тоже был влюблен в нее. Ее звали Лена Никифорова. Она была моей последней любовью и девушкой, которая нравилась, — рассказал Вассерман.

Он признался, что долго не мог забыть свою возлюбленную.

Также телеведущий вспомнил, как на первом курсе института пообещал, что у него никогда не будет секса. Слово он держит уже 50 лет.

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