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Публицист Анатолий Вассерман предсказал глобальные изменения в мировом устройстве после пандемии коронавируса.

В интервью «Свободной прессе» Вассерман заявил, что прежде всего изменения коснутся «международного разделения труда».

«Любая страна слишком велика и слишком разнообразна, чтобы можно было её узко специализировать. Сейчас это ясно практически каждому. Всем очевидно, что это идея завела в тупик и привела ни к повышению, а к понижению производительности труда», — заявил он.

Вассерман также заявил, что России придется вернуть рынок к объемам Советского Союза, для чего будет необходимо воссоединить постсоветское пространство.

«Полагаю, что еще недавно казавшаяся несбыточной мечтой воссоединение России теперь станет задачей для немедленного решения. Необходимость рано или поздно находит себе возможность. Так что постсоветское пространство воссоединится, не ручаюсь, что за несколько месяцев, но за ближайшие годы уж точно», — заявил политолог.

Он отметил, что «будет очень много сопротивляющихся» этому процессу, однако им следует отвечать «по принципу, оглашенному в фильме Чапаев: „Все, что вы тут говорили, наплевать и забыть“.

Ранее, как сообщал „Рамблер“, Вассерман предрек вторую и третью волну коронавируса по аналогии с „испанкой“, которой в 1918-1920-х годах переболел каждый третий житель Земли.

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