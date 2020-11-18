По мнению эксперта, надежды Европы, связанные с восстановлением докризисных экономических показателей на фоне предварительных результатов президентских выборов в США, вряд ли оправдаются, сообщает ИА DEITA.RU.

Вассерман считает, что Брюссель потерпит крупное поражение в глобальной экономической схватке. В интервью СМИ, которое цитирует РИА ФАН, он объяснил, почему официальным европейским представителям не следует рассчитывать на плодотворное сотрудничество с Вашингтоном в финансовой сфере.

Напомним, что 3 ноября в американских городах состоялись очередные президентские выборы США. В качестве основных кандидатов на избирательном процессе выступили представитель от Демократической партии Джо Байден, а также республиканец Дональд Трамп. Согласно предварительным результатам голосования, победу одерживает Байден.

Анатолий Вассерман в первую очередь обратил внимание, что Европейский союз воодушевился вероятной победой Джо Байдена, надеясь на восстановление множества партнерских соглашений, которые ранее были разорваны Вашингтоном в одностороннем порядке. Однако Брюсселю не следует рассчитывать, что полноценное открытие американского рынка окажет серьезное влияние на экономические показатели.

По словам политического эксперта, экономика Европейского союза находится в глубоком кризисе, возникшем на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Победа Джо Байдена, действительно, может оказать положительное влияние на финансовые показатели стран ЕС, однако если власти сохранят нынешнюю систему разделение труда, то эффект будет незначителен, а Брюссель потерпит поражение в глобальной экономической схватке.