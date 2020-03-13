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Регулярное соблюдение гигиены и ограниченный круг общения помогают защититься от коронавируса, считает публицист Анатолий Вассерман.

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«Я никак специально не защищаюсь. Мой текущий образ жизни, мой сравнительно ограниченный круг общения, регулярное соблюдение гигиены — все это снижает для меня шансы заразиться настолько, что я не вижу надобности принимать какие-то дополнительные меры. Все и так неплохо получается», — сказал Вассерман газете «Взгляд».

При этом он подчеркнул, что меры предосторожности предпринимать необходимо, но так, чтобы «лекарство не было хуже болезни».

«Сейчас карантинные меры настолько парализовали мировое хозяйство, что от голода может умереть в десятки раз больше народа, чем от воспаления легких», — отметил Вассерман.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В 2020-м вирус охватил все континенты, кроме Антарктиды. Самые масштабные вспышки произошли в Южной Корее, Италии и Иране. По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 135 тысяч человек. Жертвами вируса стали 5 058 человек, а излечились более 70 тысяч.

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