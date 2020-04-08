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Публицист, телеведущий, многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман назвал «людоедским» совет отказаться от режима самозоляции.

Он отметил, что такие предложения озвучивают некоторые «либероидные» аналитики. В частности, публицист привел слова консультанта по управлению частными средствами Андрея Мовчана, который сказал, что «паралич экономики опаснее любой пандемии».

— А вот если предоставить всем неограниченную свободу, либеральная экономика возьмет свое и взлетит как птица, — написал Вассерман в своем материале на РЕН ТВ.

Он подчеркнул, что либеральная экономика наращивает не то, что нужно, а то, что выгодно.

По мнению Вассермана, есть другие способы поддержки граждан, малых и средних бизнесов, при этом они будут намного проще и надежнее, чем те, что предлагает Мовчан.

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