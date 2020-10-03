Канцлер Германии Ангела Меркель приезжала в клинику к Алексею Навальному посмотреть на «чудо», заявил публицист в эфире НСН. На этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель навестила Алексея Навального в берлинской клинике. Российский МИД отметил, что такой визит политизировал дело оппозиционера.

Публицист Анатолий Вассерман в эфире НСН заверил, что настоящими боевыми ядами ни в случае со Скрипалями, ни в случае с Навальным дело не пахнет.

«Я Меркель понимаю, надо же посмотреть на такое «чудо». О человеке рассказывают, что его отравили боевым ядом, рассчитанным на немедленное уничтожение тысяч человек, а он выжил и даже выздоровел. Правда, могу заверить, что настоящими боевыми ядами ни в случае со Скрипалями, ни в случае с Навальным дело не пахнет», — сказал он.

Тем временем, немецкий политолог Александр Рар в эксклюзивном интервью НСН отметил, что Меркель достаточно осторожно провела этот личный визит у койки Навального, так как она не хочет до конца портить отношения с Россией.