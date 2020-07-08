Известный футбольный комментатор и блогер Василий Уткин, у которого всегда интересный взгляд на события в спорте и мире, назвал факт, благодаря которому «Зенит» из Санкт-Петербурга второй год подряд стал победителем чемпионата России по футболу.

«Что главное в победе «Зенита»? Сегодня очень популярно говорить о тактических построениях, перестроениях, о переводах и дырах между линиями и так далее. Все это имеет право на жизнь, все это абсолютная правда. Эти разговоры сегодня делают футбол более понятным, а не более заумным, чем лет 15 назад.

Поговорим о причинах победы «Зенита». Бюджет — 18 миллиардов рублей. Все. Как ни странно, это говорит в большей степени об отсутствии таланта, я думаю. К чему приводит конкуренция? К тому, что таланты проявляются более остро. Да, у «Зенита» бюджет примерно тот же, что и в прошлые годы, но раньше таланта зенитовских менеджеров хватало для того, чтобы при этом не выигрывать чемпионат России. А сейчас таланты оскудели. Сейчас это уже не уронить», — сказал Уткин в ролике на своем YouTube-канале.

Сегодня вечером «Зенит» в Санкт-Петербурге проведет матч 27-го тура чемпионата страны против клуба «Сочи».