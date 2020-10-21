Василий Тодерика благодарен Богу за своего любимого сына, который для них с женой стал долгожданным и бесценным подарком.

Каждый день благодарю Бога за бесценный Подарок✨🙏

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Такое волшебное чувство — быть отцом пацана: видеть, как он взрослеет, познаёт Мир, пытается тебя копировать во всём, делится с тобой самым ценным и дорогим для себя. Это настоящее Чудо🙏❤

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Почему-то уверен, что мы избежим проблемы «отцов и детей» и будем самыми близкими людьми друг для друга.

Возможно, так думают все отцы, возможно.) Но я уверен, что не ошибаюсь. Я просто знаю это. Я чувствую сына и слышу его мысли, а он слышит мои. У нас особая связь🔗❤

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Не знаю, за что мне этот #дарнебес💫 Наверно — это аванс за будущие хорошие дела!)) если так, то я его 💯 отработаю🙏 обещаю✊🏻